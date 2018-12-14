Обвиняемый в совершении двойного убийства в тульских Горелках задержан

14 Дек. 12:04 2018-12-14T12:06:08+03:00

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Ранее мы сообщали, что в одном из домов в поселке Горелки Зареченского округа Тулы были найдены трупы мужчины и женщины. В СУ СКР по Тульской области по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время оперативниками уже установлена личность мужчины, причастного к совершению убийства. Им оказался 38-летний местный житель.

Мужчина был доставлен в следственный отдел и задержан, после чего он был допрошен в качестве подозреваемого. В результате, ему было предъявлено обвинение.

Как оказалось, днем 12 декабря 2018 года мужчина, будучи пьяным, поругался со знакомыми 54-летней женщиной и 56-летним мужчиной в их доме.

В ходе конфликта он вооружился ножом и ударил им сожителей множество раз в шеи.

От полученных ранений те скончались на месте.

В настоящее время следователи осуществляют сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.