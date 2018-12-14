2018-12-14T12:06:08+03:00
Происшествия

Обвиняемый в совершении двойного убийства в тульских Горелках задержан

Решается вопрос о заключении мужчины под стражу
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской областиФото следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области
Изменить размер текста:

Ранее мы сообщали, что в одном из домов в поселке Горелки Зареченского округа Тулы были найдены трупы мужчины и женщины. В СУ СКР по Тульской области по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время оперативниками уже установлена личность мужчины, причастного к совершению убийства. Им оказался 38-летний местный житель.

Мужчина был доставлен в следственный отдел и задержан, после чего он был допрошен в качестве подозреваемого. В результате, ему было предъявлено обвинение.

Как оказалось, днем 12 декабря 2018 года мужчина, будучи пьяным, поругался со знакомыми 54-летней женщиной и 56-летним мужчиной в их доме.

В ходе конфликта он вооружился ножом и ударил им сожителей множество раз в шеи.

От полученных ранений те скончались на месте.

В настоящее время следователи осуществляют сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала