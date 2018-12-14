Жителя Тульской области поймали на кражах медного кабеля

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-14T11:01:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции в Плавском районе Тульской области поймали подозреваемого в краже медного кабеля.

30-летний безработный ранее судимый местный житель причастен не менее чем к трем случаям хищений с линий связи.

Подозреваемый уже признался в содеянном.

В межмуниципальном отделе МВД России «Плавский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

- В рамках расследования будут установлены все детали противоправной деятельности мужчины и его возможная причастность к другим аналогичным противоправным деяниям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.