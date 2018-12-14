Жителя Тульской области поймали на кражах медного кабеля
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Сотрудники полиции в Плавском районе Тульской области поймали подозреваемого в краже медного кабеля.
30-летний безработный ранее судимый местный житель причастен не менее чем к трем случаям хищений с линий связи.
Подозреваемый уже признался в содеянном.
В межмуниципальном отделе МВД России «Плавский» возбуждено и расследуется уголовное дело.
- В рамках расследования будут установлены все детали противоправной деятельности мужчины и его возможная причастность к другим аналогичным противоправным деяниям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.