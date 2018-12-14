2018-12-14T11:01:35+03:00
Происшествия

Жителя Тульской области поймали на кражах медного кабеля

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции в Плавском районе Тульской области поймали подозреваемого в краже медного кабеля.

30-летний безработный ранее судимый местный житель причастен не менее чем к трем случаям хищений с линий связи.

Подозреваемый уже признался в содеянном.

В межмуниципальном отделе МВД России «Плавский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

- В рамках расследования будут установлены все детали противоправной деятельности мужчины и его возможная причастность к другим аналогичным противоправным деяниям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала