2018-12-14T11:01:35+03:00
Происшествия

Жителя Тульской области поймали на кражах медного кабеля

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции в Плавском районе Тульской области поймали подозреваемого в краже медного кабеля.

30-летний безработный ранее судимый местный житель причастен не менее чем к трем случаям хищений с линий связи.

Подозреваемый уже признался в содеянном.

В межмуниципальном отделе МВД России «Плавский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

- В рамках расследования будут установлены все детали противоправной деятельности мужчины и его возможная причастность к другим аналогичным противоправным деяниям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обвиняемый в совершении двойного убийства в тульских Горелках задержан
Чтобы покататься: двое парней из Новомосковска угнали "Москвич"
43 бездомным животным в Туле нашли дом
В Алексине внедорожник насмерть сбил пешехода и протаранил "Опель"
В ДТП с "Хедаем" и "Ладой" на встречке пострадала двухгодовалая девочка
Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа
За одну ночь мужчина обокрал шесть машин на улице Лейтейзена в Туле
Семь УК Тулы не исполняют своих обязательств по содержанию многоквартирных домов
Двойное убийство в тульском поселке Горелки: возбуждено уголовное дело
Тульской областная Дума одобрила законопроект избирательной комиссии Тульской области
В Туле установили световую конструкцию «Кремль»
В Тульской области горящий дом тушили семь пожарных
Более 250 тульских педагогов прошли обучение по профилактике заболеваний
В тульском Заречье на четырех контейнерных площадках выявлены нарушения
Пьяный житель Тульской области забил до смерти мать
Туляк угнал чужую машину, чтобы прокатиться до поселка Косая Гора
Жительница Алексина похитила из магазина ролевой костюм
Приговор в отношении педофила с улицы Белкина в Туле вступил в законную силу
На территории проживания цыганского населения в тульском Плеханово открылся ФАП
В Пролетарском округе Тулы ликвидировали незаконные сараи
Жители Узловой пожаловались на нехватку в городе детских игровых комплексов
Тульским центрам образования переданы новые автобусы для перевозки учеников
153 человека и 110 единиц спецтехники убирают Тулу
В доме в поселке Горелки нашли два трупа: на месте работают следователи
Молодежи Тулы вручили паспорта