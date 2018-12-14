Чтобы покататься: двое парней из Новомосковска угнали "Москвич"

14 Дек. 10:44 2018-12-14T10:44:17+03:00

В настоящее время стражи порядка выясняют все детали произошедшего в Тульской области

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Полицией в Новомосковске пойманы подозреваемые в угоне авто.

Как выяснилось, двое местных жителей заприметили, что в одном из дворов города долгое время без присмотра стоит автомобиль «Москвич-412» 1995 года выпуска.

Они решили похитить машину, чтобы покататься на ней по Новомосковску.

Предполагая, что машину будет трудно завести, они принесли с собой собственный аккумулятор. Это и позволило им свободно осуществить задуманное.

После поездок по городу, угонщики оставили «Москвич» и ушли. Но брошенную машину быстро нашли сотрудники ГИБДД, которым поступило сообщение об авто, которое мешало свободно проехать.

При проверке полицейские установили законного владельца машины. Тот лишь незадолго до звонка сотрудников полиции обнаружил отсутствие авто и обратился в отдел МВД.

Полицейскими удалось поймать причастных к угону - 18-летнего безработного ранее судимого местного жителя и его 20-летнего неработающего подельника. Оба признались в содеянном и были доставлены в отдел МВД для разбирательства.

В настоящее время стражи порядка выясняют все детали произошедшего.