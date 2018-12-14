43 бездомным животным в Туле нашли дом
В рамках заключенного муниципального контракта, для проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий и содержания в приюте, на текущей неделе в Туле было проведено 19 выездов.
В результате удалось отловить 59 безнадзорных животных в районе следующих домов:
-на территории пос. Ленинский по ул. Заводской;
-на территории пос. Ленинский по ул. Гагарина в районе дома 8;
-по ул. Демидовской;
-по ул. Смидович в районе дома 12;
-ул. Полюсной в районе дома 64;
- на территории пос. Комсомольский;
-по ул. Максима Горького;
-ул. Максимовского в районе домов 15-23;
- на территории с. Федоровка;
- по ул. Газовой в районе дома 54;
- по ул. Столетова в районе дома 6;
- Осиновая Гора по ул. Аркадия Шипунова;
- на территории с. Федоровка;
- на территории пос. Иншинский, ост. «Санаторий Иншинский»;
- на территории д. Нижняя Китаевка;
- по ул. Привокзальной в районе дома 50;
- по ул. Кауля в районе дома 27;
- на территории пос. Малахово;
- по ул. Смидович.
В целях поиска прежних и новых владельцев для отловленных безнадзорных животных на официальном сайте администрации муниципального образования город Тула в информационно – телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Отраслевые (функциональные) органы», «Управление по благоустройству» размещен подраздел «Безнадзорные животные ищут хозяина» на котором жители города Тулы могут ознакомиться с адресом содержания отловленных безнадзорных животных, ответственными лицами от администрации города Тулы, кратким описанием отловленных безнадзорных животных с указанием даты отлова, места, особенностей экстерьера и приобрести понравившихся животных.
В настоящее время благодаря данному сервису пристроено 43 животных.