43 бездомным животным в Туле нашли дом

14 Дек. 10:34 2018-12-14T10:34:17+03:00

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В рамках заключенного муниципального контракта, для проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий и содержания в приюте, на текущей неделе в Туле было проведено 19 выездов.

В результате удалось отловить 59 безнадзорных животных в районе следующих домов:

-на территории пос. Ленинский по ул. Заводской;

-на территории пос. Ленинский по ул. Гагарина в районе дома 8;

-по ул. Демидовской;

-по ул. Смидович в районе дома 12;

-ул. Полюсной в районе дома 64;

- на территории пос. Комсомольский;

-по ул. Максима Горького;

-ул. Максимовского в районе домов 15-23;

- на территории с. Федоровка;

- по ул. Газовой в районе дома 54;

- по ул. Столетова в районе дома 6;

- Осиновая Гора по ул. Аркадия Шипунова;

- на территории с. Федоровка;

- на территории пос. Иншинский, ост. «Санаторий Иншинский»;

- на территории д. Нижняя Китаевка;

- по ул. Привокзальной в районе дома 50;

- по ул. Кауля в районе дома 27;

- на территории пос. Малахово;

- по ул. Смидович.

В целях поиска прежних и новых владельцев для отловленных безнадзорных животных на официальном сайте администрации муниципального образования город Тула в информационно – телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Отраслевые (функциональные) органы», «Управление по благоустройству» размещен подраздел «Безнадзорные животные ищут хозяина» на котором жители города Тулы могут ознакомиться с адресом содержания отловленных безнадзорных животных, ответственными лицами от администрации города Тулы, кратким описанием отловленных безнадзорных животных с указанием даты отлова, места, особенностей экстерьера и приобрести понравившихся животных.

В настоящее время благодаря данному сервису пристроено 43 животных.