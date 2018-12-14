В Алексине внедорожник насмерть сбил пешехода и протаранил "Опель"

14 Дек. 10:03 2018-12-14T10:03:54+03:00

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13 декабря 2018 года, в 07:55 на улице Пионерская города Алексина Тульской области произошло ДТП.

43-летний мужчина на автомобиле «Ssang Yong Rexton II» сбил пешехода - 62-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть слева направо по ходу движения авто вне пешеходного перехода.

После наезда на пешехода, машина отлетела в автомобиль «Opel Astra», под управлением женщины 33 лет.

В результате ДТП в Тульской области пешеход скончался на месте происшествия.