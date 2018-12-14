2018-12-14T10:02:52+03:00
Происшествия

В ДТП с "Хедаем" и "Ладой" на встречке пострадала двухгодовалая девочка

Также пострадали двое мужчин и женщина
Виктория ЯКУШИНА
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13 декабря 2018 года, в 7:40 на 2-м километре автодороги «Тула-Алексин» произошло ДТП.

34-летний мужчина на автомобиле «Хендай Санта Фе» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», под управлением мужчины 54 лет.

В результате ДТП в Туле пострадали четверо.

Несовершеннолетний пассажир автомобиля «Лада Ларгус» - двухгодовалая девочка - и женщина 50 лет с различными травмами были госпитализированы.

Водителю автомобиля «Лада Ларгус» и пассажиру автомобиля «Хендэ Сан Тафе» - 27-летнему молодому человеку была оказана медицинская помощь. Они были отпущены домой.

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