2018-12-14T09:53:31+03:00
Происшествия

За одну ночь мужчина обокрал шесть машин на улице Лейтейзена в Туле

В полиции возбуждено уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть отдела полиции «Советский» в Туле среди ночи поступило сообщение, что неизвестный бьет стекла машин во дворе дома.

Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с большими сумками, который при появлении стражей порядка повел себя нервно. Он попытался сбежать, но не смог - правоохранители его остановили. При дальнейшей проверке выяснилось, что мужчина совершал кражи из автомобилей.

Оказалось, в течение одной ночи обнес не менее чем из 6 машин по улице Лейтейзена, припаркованных во дворах многоэтажек. Разбивая стекла авто, он забирал из салона оставленные там вещи.

Суммарно, нанесенный владельцам машин ущерб составил около 100 тысяч рублей.

45-летний безработный ранее судимый подозреваемый задержан.

В полиции возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в ходе расследования уже установлена причастность злоумышленника ещё к одному преступлению, совершенному в Пролетарском округе.

По предварительным данным, за несколько дней до краж из автомобилей во дворах на улице Лейтейзена мужчина совершил аналогичное хищение из машины на улице Кутузова.

Не исключено, что он причастен и к другим возможным кражам из авто. Сотрудники полиции выясняют все детали его незаконной деятельности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала