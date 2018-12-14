За одну ночь мужчина обокрал шесть машин на улице Лейтейзена в Туле

14 Дек. 09:53 2018-12-14T09:53:31+03:00

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В дежурную часть отдела полиции «Советский» в Туле среди ночи поступило сообщение, что неизвестный бьет стекла машин во дворе дома.

Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с большими сумками, который при появлении стражей порядка повел себя нервно. Он попытался сбежать, но не смог - правоохранители его остановили. При дальнейшей проверке выяснилось, что мужчина совершал кражи из автомобилей.

Оказалось, в течение одной ночи обнес не менее чем из 6 машин по улице Лейтейзена, припаркованных во дворах многоэтажек. Разбивая стекла авто, он забирал из салона оставленные там вещи.

Суммарно, нанесенный владельцам машин ущерб составил около 100 тысяч рублей.

45-летний безработный ранее судимый подозреваемый задержан.

В полиции возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в ходе расследования уже установлена причастность злоумышленника ещё к одному преступлению, совершенному в Пролетарском округе.

По предварительным данным, за несколько дней до краж из автомобилей во дворах на улице Лейтейзена мужчина совершил аналогичное хищение из машины на улице Кутузова.

Не исключено, что он причастен и к другим возможным кражам из авто. Сотрудники полиции выясняют все детали его незаконной деятельности.