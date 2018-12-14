Семь УК Тулы не исполняют своих обязательств по содержанию многоквартирных домов
Семь УК Тулы не исполняют своих обязательств по содержанию многоквартирных домов. В их числе управляющие компании «Альянс», «Вертикаль», «Орион», «Любимое Заречье», «Восход», «Тульское УЖКХ», «Новый квартал». Об этом сообщает администрация города.
Туляки жалуются в том числе на невывоз мусора, невыполнение уборки дворовых территорий от снега этими УК.
13 декабря администрация Тулы инициировала совещание в ГЖИ Тульской области с участием представителей прокуратуры города по вопросу неисполнения своих обязательств управляющими компаниями.
В ближайшее время ГЖИ начнет проверку в отношении указанных организаций. УК может грозить применение санкций.