Двойное убийство в тульском поселке Горелки: возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:36 2018-12-14T09:07:47+03:00

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Следственным отделом по Зареченскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По предварительным данным, 13 декабря в одном из частных домов на ул. Мирной в поселке Горелки обнаружены тела сожителей - 54-летней женщины и 56-летнего мужчины - с колото-резаными ранами шеи.

Следователи на месте происшествия проводили неотложные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Также ведется работа по розыску лица, причастного к совершению указанного преступления.