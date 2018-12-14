Двойное убийство в тульском поселке Горелки: возбуждено уголовное дело
У сожителей обнаружены колото-резаные раны шеи
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Следственным отделом по Зареченскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
По предварительным данным, 13 декабря в одном из частных домов на ул. Мирной в поселке Горелки обнаружены тела сожителей - 54-летней женщины и 56-летнего мужчины - с колото-резаными ранами шеи.
Следователи на месте происшествия проводили неотложные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Также ведется работа по розыску лица, причастного к совершению указанного преступления.