Тульской областная Дума одобрила законопроект избирательной комиссии Тульской области

СЕГОДНЯ 08:17 2018-12-14T08:17:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 13 декабря, состоялось заседание Тульской областной Думы. Депутаты рассмотрели проект закона Тульской области, внесенного избирательной комиссии Тульской области, о внесении изменений в статью 1 Закона Тульской области «О видах избирательных систем и порядке их применения при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований» и в статью 7-1 Закона Тульской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления».

Председатель облизбиркома Павел Веселов, выступая с докладом, отметил, что в действующем региональном законодательстве, регулирующем проведение муниципальных выборов, отражены только четыре из пяти представленных в российском законодательстве видов избирательных систем. Проект закона дополняет виды избирательных систем в Тульской области пятой избирательной системой, при которой, одна часть депутатов избирается путем распределения депутатских мандатов между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, другая часть депутатов избирается по многомандатным избирательным округам.

«Введение еще одного вида избирательной системы, применяемого на муниципальных выборах, расширяет возможности при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Тульской области. Какой из видов избирательных систем применяется на выборах в конкретном муниципальном образовании, определяется уже Уставом соответствующего муниципального образования», – подчеркнул Павел Веселов.

Депутаты Тульской областной Думы поддержали законопроект, внесенный областной избирательной комиссией.

Руководитель фракции ЛДПР в Тульской областной Думе Александр Балберов подчеркнул, что законопроект соответствует всем нормам регионального и федерального законодательства.

«Четыре варианта избирательной системы уже были представлены в Тульской области. Пятый, который мы сегодня обсуждаем, был в избирательной системе РФ. Мы вводим еще одну норму избирательного права в Тульской области. По какой дороге пойти, будут обсуждать местные собрания депутатов», – сказал он.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Тульской областной Думе Николай Воробьев отметил, что законопроект расширяет возможность выбора избирательной системы с учетом особенностей территорий: «Мы сегодня не принимаем закон, по какой модели муниципалитеты будут проводить выборы. Мы только расширяем перечень возможных вариантов. Окончательное решение – за органами местной власти. Если говорить об удобстве той или иной модели, мы не можем не учитывать разность муниципальных образований. Если это Тула, Новомосковск, Алексин, Ефремов – одно, если Дубна, Волово, Куркино и Чернь – другое. Поправки, которые предлагает облизбирком, расширяют возможности муниципальных образований в выборе избирательной системы, приемлемой для конкретного муниципалитета. Мы, депутаты Тульской областной Думы, должны дать муниципальным образованиям право выбора».

«Данный законопроект поддержали все комитеты Тульской областной Думы. Он направлен на улучшение избирательной системы в нашем регионе, предоставление муниципальным образованиям большего выбора. Какую из предложенных систем предпочесть – право муниципальных депутатских собраний», – обратился к коллегам депутат Тульской областной Думы Егор Атанов.

Заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Рем напомнил, что система многомандатных округов была использована на муниципальных выборах в Тульской области в сентябре 2018 году и зарекомендовала себя.

«Мы говорим о дополнительной возможности, которую мы можем предоставить нашим коллегам в муниципальных образованиях. В сентябре в городе Новомосковске выборы прошли по многомандатным округам, в них принимали участие многие политические партии, в том числе, не представленные ни в Госдуме, ни в Тульской областной Думе. По итогам выборов ни от одной из партий не поступило жалоб. Представительство в собрании депутатов получили практически все политические партии, мандаты получили самовыдвиженцы», – сказал Александр Рем.

Михаил Иванцов особо подчеркнул, что победа на выборах зависит не от применения той или иной системы, а от непосредственной работы кандидатов.

«Имея богатый опыт участия в выборах, отмечу: какая бы не была избирательная система – надо работать с избирателем. Если ты не работаешь с избирателем – ты не выберешься», – сказал Иванцов.

Единственным депутатом, выступившим против законодательной инициативы избирательной комиссии, стал руководитель фракции КПРФ Алексей Лебедев.

Большинством голосов Тульская областная Дума приняла изменения в региональное законодательство.