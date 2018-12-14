В Тульской области горящий дом тушили семь пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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13 декабря в д. Лупишки Кимовского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 13:49.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.