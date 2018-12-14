2018-12-14T08:13:57+03:00
Происшествия

В Тульской области горящий дом тушили семь пожарных

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

13 декабря в д. Лупишки Кимовского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 13:49.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В тульском поселке Горелки нашли тела мужчины и женщины
Тульской областная Дума одобрила законопроект избирательной комиссии Тульской области
В Туле установили световую конструкцию «Кремль»
Более 250 тульских педагогов прошли обучение по профилактике заболеваний
В тульском Заречье на четырех контейнерных площадках выявлены нарушения
Пьяный житель Тульской области забил до смерти мать
Туляк угнал чужую машину, чтобы прокатиться до поселка Косая Гора
Жительница Алексина похитила из магазина ролевой костюм
Приговор в отношении педофила с улицы Белкина в Туле вступил в законную силу
На территории проживания цыганского населения в тульском Плеханово открылся ФАП
В Пролетарском округе Тулы ликвидировали незаконные сараи
Жители Узловой пожаловались на нехватку в городе детских игровых комплексов
Тульским центрам образования переданы новые автобусы для перевозки учеников
153 человека и 110 единиц спецтехники убирают Тулу
В доме в поселке Горелки нашли два трупа: на месте работают следователи
Молодежи Тулы вручили паспорта