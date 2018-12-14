2018-12-14T08:06:29+03:00
Общество

Более 250 тульских педагогов прошли обучение по профилактике заболеваний

Виктория ЯКУШИНА
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С 1 по 8 декабря 2018 года, управлением образования администрации Тулы было организовано обучение 280 педагогов на базе Тульского государственного университета.

Мероприятие проводилось для повышения знаний и профессиональной грамотности сотрудников образовательных организаций по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных заболеваний и внебольничных пневмоний в эпидемиологический сезон с выдачей именных сертификатов.

В процессе обучения были рассмотрены вопросы по организации ежедневного утреннего осмотра обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, профилактики острых респираторных инфекций, признаков ОРВИ и гриппа у детей, об организации эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ, эффективности своевременной вакцинации.

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