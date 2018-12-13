2018-12-13T17:00:00+03:00
Общество

В тульском Заречье на четырех контейнерных площадках выявлены нарушения

По данным контейнерным площадкам направлены требования в УАТН
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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В Заречье на 4 контейнерных площадках выявлены нарушения (Промышленный проезд, д. 24 (Восход); ул. Комсомольская, 232 (Восход); ул. Курковая, д. 4 (Восход); ул.Октябрьская, д. 50 (Восход). По ним направлены требования в УАТН.

Всего на территории округа в ходе объезда было обследовано 11 контейнерных площадок. 7 - находятся в удовлетворительном состоянии.

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