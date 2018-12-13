Пьяный житель Тульской области забил до смерти мать

13 Дек. 16:50 2018-12-13T16:50:51+03:00

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21–летний житель Кимовска осужден по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Пьяный мужчина пришел в квартиру своей матери. Он несколько раз к ней обратился, но не услышал ответа. Тогда он подошел к своей матери, которая лежала на диване в комнате и начал ее бить в голову.

Затем стащил свою мать с дивана, за одежду оттащил в прихожую квартиры и продолжил ее бить по голове и животу. После избиения он оттащил мать обратно в зал, где оставил ее около дивана, а сам пошел спать в соседнюю комнату.

Утром осужденный увидел, что его мать не подает признаков жизни. От соседки он вызвал скорую помощь. Сотрудники "скорой" констатировали смерть женщины.

Суд назначил мужчине 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.