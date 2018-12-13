2018-12-13T15:53:24+03:00
Происшествия

Туляк угнал чужую машину, чтобы прокатиться до поселка Косая Гора

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд
Мария ВЛАСОВА
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Прокурор Центрального района г. Тулы утвердил обвинительный акт по уголовному делу. Неоднократно судимого 35-летнего туляка обвиняют в угоне.

Ночью мужчина проходил около д. 32 по ул. Тургенева в пос. 2-й Западный. Когда увидел, припаркованный рядом автомобиль «ВАЗ-2107» решил на нем прокатиться.

Он проник в салон через незапертую дверь, завел двигатель, находящимся в замке зажигания ключом, и отправился в сторону поселка Косая Гора. После чего вернулся на ул. Тургенева, где около одного из домов оставил автомобиль, и с места преступления скрылся.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщает прокуратура области.

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