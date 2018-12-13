Жительница Алексина похитила из магазина ролевой костюм
Суд признал жительницу Тульской области виновной в совершенном преступлении
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21-летняя жительница Алексина осуждена за необычный грабеж. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.
Как выяснилось, в сентябре 2018 года, женщина, выбрав в магазине ролевой костюм, выбежала с ним на улицу. Не смотря на крики продавца, она скрылась с добычей в неизвестном направлении.
Спустя некоторое время ее все-таки удалось поймать правоохранителям.
Суд признал жительницу Тульской области виновной в совершенном преступлении и назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ.
Приговор суда в законную силу пока не вступил. Костюм, кстати говоря, был возвращен в магазин.