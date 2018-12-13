Приговор в отношении педофила с улицы Белкина в Туле вступил в законную силу

СЕГОДНЯ 15:32 2018-12-13T15:32:52+03:00

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4 октября 2018 года, Советский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор 22-летнему мужчине за совершение преступлений против половой неприкосновенности малолетних

Он был признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух малолетних девочек.

Напомним, днем 25 сентября 2017 года, осужденный, находясь на участке местности, расположенном между домами по улице Болдина и Оружейная в Тулые встретил возвращавшуюся с занятий в школе малолетнюю девочку, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Чуть позднее, 13 октября 2017 года, также в дневное время, находясь у подъезда одного из домов по улице Белкина города Тулы, мужчина встретил малолетнюю девочку, возвращавшуюся из школы. Он вошел вслед за ней в подъезд, где, приставив, вероятно, открый предмет к ее горлу, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года.

Тульским областным судом, по результатам рассмотрения апелляционных жалоб осужденного и его защитника, приговор суда оставлен без изменения.

Приговор уже вступил в законную силу. Об этом сообщили в прокуратуре Тульской области.