2018-12-13T15:09:34+03:00
Общество

На территории проживания цыганского населения в тульском Плеханово открылся ФАП

Пункт укомплектован необходимым современным оборудованием
Виктория ЯКУШИНА
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На территории проживания цыганского населения в поселке Плеханово Большой Тулы открылся Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). На участке проживает около 2200 взрослых и около 900 детей.

Пункт укомплектован необходимым современным оборудованием для оказания доступной и качественной медицинской помощи.

Заведующая ФАПом Марина Трофимова – участник программы «Земский фельдшер».

ФАП подключен к региональной информационной системе здравоохранения, что позволит получить полный доступ ко всей истории болезни пациента, возможность записи к специалистам ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет».

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