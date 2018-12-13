2018-12-13T15:04:07+03:00
Общество

В Пролетарском округе Тулы ликвидировали незаконные сараи

Снос незаконных построек осуществляется по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова
Виктория ЯКУШИНА
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На ул. Шухова, 6Б в Туле ведется вывоз строительного мусора после сноса аварийных сараев.

Было демонтировано около 140 сараев и ветхих незаконных строений. Работы осуществляются силами ГУ при поддержке управления по благоустройству.

Отметим, что ранее, в ноябре 2018 года, на улице Шухова было снесено более 250 строений.

Снос незаконных построек осуществляется по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова.

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