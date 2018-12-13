2018-12-13T15:10:01+03:00
Общество

Жители Узловой пожаловались на нехватку в городе детских игровых комплексов

Алексей Дюмин провел прием граждан
Мария ВЛАСОВА
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Жители Узловой пожаловались на нехватку в городе детских игровых комплексов. В квартале 50 лет Октября и вовсе нет ни одного. Обращение инициативной группы жителей Узловой было озвучено на приеме у губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов сообщил, что по представлению районной прокуратуры в этом году на 14 площадках демонтировали аварийные игровые элементы.

Новые детские площадки установят уже в следующем году. В рамках проекта «Народный бюджет» в Узловой появятся 4 новых детских площадок. 2 из них будут размещены в квартале 50 лет Октября. Кроме того, за счет внебюджетных источников в Узловой также установят 4 игровых комплекса.

Алексей Дюмин также попросил Фонд развития Тульской области «Перспектива» подключиться и совместно с главой администрации определить место для размещения современного спортивного городка.

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