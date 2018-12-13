Тульским центрам образования переданы новые автобусы для перевозки учеников

СЕГОДНЯ 14:44 2018-12-13T14:44:51+03:00

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В Большой Туле организован подвоз учащихся, проживающих на большом расстоянии от школы. Для этого используются 26 транспортных средств.

Сегодня, 13 декабря 2018 года, Центру образования № 26 и Центру образования № 37 имени В. П. Храмченко были переданы еще три микроавтобуса модели "ГАЗ-322121" на 11 посадочных мест.

Все авто соответствуют правилам организованной перевозки группы детей, оснащены спутниковыми навигационными технологиями на базе системы ГЛОНАСС/GPS и тахографом.