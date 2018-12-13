В доме в поселке Горелки нашли два трупа: на месте работают следователи

13 Дек. 14:02 2018-12-13T14:03:00+03:00

Им предстоит выяснить личности и возраста пострадавших

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13 декабря 2018 года, в одном из домов по улице Мирная поселка Горелки в Туле были обнаружены тела двух человек - мужчины и женщины с признаками насильственной смерти - колото-резаными ранами.

В настоящее время в указанном доме работают сотрудники СУ СКР по Тульской области.

Они проводят осмотр места происшествия. Также им предстоит выяснить личности и возраста пострадавших.

Сотрудники полиции направили силы на раскрытие данного преступления.