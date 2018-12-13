Молодежи Тулы вручили паспорта

СЕГОДНЯ 13:50 2018-12-13T13:51:48+03:00

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В день празднования 25-летия Конституции Российской Федерации 54 юных гражданина города Тулы, достигшие 14-летия, получили свои паспорта.

По завершению торжественной церемонии ребята произнесли клятву юных граждан Российской Федерации.

Отметим, что мероприятие проходило в рамках акции «Мы – граждане России». Акция проводится с 2002 года с целью формирования в молодежной среде уважительного отношения к основному документу гражданина России, гражданской культуры и самосознания подростков. За это время в ней приняло участие более 1 миллиона человек.