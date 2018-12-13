2018-12-13T11:55:19+03:00
Общество

В Туле наградят победителей конкурса «Доброволец года – 2018»

Победителями стали 10 лучших добровольцев, прошедших предварительный строгий отбор
Виктория ЯКУШИНА
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18 декабря 2018 года, в молодежном центре «Родина» в Туле пройдет торжественная церемония награждения участников и победителей городского муниципального конкурса «Доброволец года – 2018».

Конкурс проводится с целью развития и формирования культуры добровольчества (волонтерства) в городе Туле путем привлечения молодежи к массовому участию в социально-значимой деятельности и стимулирования развития молодежных добровольческих инициатив.

Начнется мероприятие в 15:00 с работы сцены, фотозон, фотоконкурсов и мастер-класса по оригами. Также у гостей будет возможность поучаствовать в благотворительной акции по сбору детских подарков для детей из коррекционной школы на ул. Некрасова, 8. Для этого необходимо принести с собой сладкий подарок и положить его в коробку, а 21 декабря подарки отправятся прямиком к детишкам.

В рамках программы гости смогут записаться на донорскую акцию «Ты стал их героем», которая пройдет 20 декабря с 8.30 до 10:00 по адресу: ул. Фр.Энгельса, 56.

Главной частью торжественной церемонии станет награждение самых ярких представителей волонтерского сообщества Тулы, которые внесли значительный вклад в развитие культуры добрых дел - победителей конкурса «Доброволец года – 2018». Победителями стали 10 лучших добровольцев, прошедших предварительный строгий отбор.

Церемония награждения состоится в 16:00.

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