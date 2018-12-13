2018-12-13T11:47:43+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ занял 2-е место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии Cbonds Awards – 2018

Аналитическоеуправление ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заняло2-е место в рамкахежегодной премии CbondsAwards – 2018. Команда Банка УРАЛСИБ была награждена за лучшую аналитику по рынку облигаций
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Торжественное вручение наград состоялось 7 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге на XVI Российском облигационном конгрессе.

Диплом за 2-е место в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций» был вручен руководителюДирекции анализа долговых инструментов Банка УРАЛСИБ ОльгеСтериной (на фото). Награда является признанием высокого качества работы всех сотрудников Управления аналитических исследований Банка УРАЛСИБ (руководитель - Константин Чернышев).

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования. Обладателей премии определяют сами участники облигационного рынка. Голосование полностью открыто и проходит ежегодно с 2006 года.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ. На правах рекламы.

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