В Тульской области стартовала акция «Полицейский Дед Мороз»

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-13T11:37:13+03:00

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В УМВД России по Тульской области стартовала акция «Полицейский Дед Мороз»

На протяжении многих лет сотрудники Культурного центра регионального УМВД в рамках Всероссийской акции организуют в детских учреждениях концерты, главным гостем которых становится новогодний волшебник - всеми любимый Дед Мороз.

Стражи порядка уже посетили Болоховскую школу-интернат. Артисты ансамбля УМВД исполнили для ребят музыкальные произведения из их любимых мультфильмов.

По окончании выступления сотрудники отделения полиции "Болоховское" позравили детей с наступающим Новым годом, пожелали успехов в учебе и, конечно, подарили подарки