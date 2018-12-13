2018-12-13T11:45:59+03:00
Происшествия

Приговор в отношении "ленинградского маньяка" вступил в законную силу

Тульский областной суд оставил приговор без изменения
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Приговором Пролетарского районного суда Тулы 28-летний житель Ленинградской области Иван Штрак был признан виновным в убийстве, покушении на убийство и разбое.

Напомним, громкий и весьма трагический инцидент, случившийся в одной из квартир Пролетарского района облетел всю Тулу в 2017 году. Уроженец Выборга жестоко заколол ножом свою знакомую - 20-летнюю Катю Ф., пытался прикончить ее подругу Настю Х., а также ограбил погибшую.

Приговором суда Ивану Штраку было назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Суд обязал осужденного компенсировать моральный вред родителям погибшей — выплатить по миллиону рублей каждому, еще 500 тысяч — потерпевшей.

Тульский областной суд по результатам рассмотрения апелляционных жалоб осужденного и его адвоката приговор суда оставил без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.

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