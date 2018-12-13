Машина скорой помощи, попавшая в ДТП в Туле, перевозила травмированного ребенка
Дополнительных повреждений в ДТП он не получил.
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13 декабря 2018 года, на автодороге «Тула-Ленинский» произошло ДТП с каретой скорой помощи.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, водитель "УАЗика" не справился с управлением и слетел в кювет.
В результате происшествия ушибы получила находившаяся в салоне женщина-медик.
Известно, что автомобиль перевозил травмированного ребенка. Дополнительных повреждений в ДТП он не получил.
Полицейские ГИБДД в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.