Машина скорой помощи, попавшая в ДТП в Туле, перевозила травмированного ребенка

13 Дек. 11:11 2018-12-13T11:13:30+03:00

Дополнительных повреждений в ДТП он не получил.

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13 декабря 2018 года, на автодороге «Тула-Ленинский» произошло ДТП с каретой скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, водитель "УАЗика" не справился с управлением и слетел в кювет.

В результате происшествия ушибы получила находившаяся в салоне женщина-медик.

Известно, что автомобиль перевозил травмированного ребенка. Дополнительных повреждений в ДТП он не получил.

Полицейские ГИБДД в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.