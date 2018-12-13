2018-12-13T10:23:21+03:00
Общество

Метеопредупреждение: синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах Тулы

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями в Туле и Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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По данным синоптиков, днем 13 декабря с сохранением ночью и днем 14 декабря 2018 года на территории Тульской области местами на дорогах сохранится гололедица.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями в Туле и Тульской области.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните по телефону «01» или с мобильного – «112».

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