Метеопредупреждение: синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах Тулы
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями в Туле и Тульской области
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По данным синоптиков, днем 13 декабря с сохранением ночью и днем 14 декабря 2018 года на территории Тульской области местами на дорогах сохранится гололедица.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями в Туле и Тульской области.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните по телефону «01» или с мобильного – «112».