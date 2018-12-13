Ночью улицы Тулы убирали от снега 86 единиц спецтехники
Также прошли работы по подметанию и обработке реагентом дорог и тротуаров
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В Туле 86 единиц убирали городские территории сегодня ночью, с 12 на 13 декабря 2018 года.
Прошли работы по подметанию и обработке реагентом дорог и тротуаров, сбору и вывозу снега, уборке парковочных карманов и остановочных павильонов.
Вывоз снега производился с улиц Октябрьской, Союзной, Марата, Хворостухина, Кирова, Благовещенской, Революции, Красноармейского пр-та, Денисовского переулка.