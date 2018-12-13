В галерее «Ясная Поляна» покажут «Звездную сказку»

13 Дек. 09:42 2018-12-13T09:42:40+03:00

Героям спектакля и их маленьким помощникам предстоит побороть магию Колдуньи и ее «обманного зеркала» и зажечь елку

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Детей и взрослых приглашают окунуться в атмосферу волшебства на праздничных представлениях 3, 4 и 5 января 2019 года в галерее «Ясная Поляна».

Маленькие гости станут участниками веселой, но поучительной звездной сказки о робком Пингвине, завистливой Колдунье, красавице Снегурочке, не стареющем Деде Морозе и прекрасном Звездном принце. Героям спектакля и их маленьким помощникам предстоит побороть магию Колдуньи и ее «обманного зеркала» и зажечь елку, отдав часть своего тепла волшебной звезде. Спектакль рассчитан на детей от 2 до 10 лет.

Помимо сказки гостей праздника ждут танцевальные номера от ансамбля «Непоседы», конкурсы и загадки от Деда Мороза и Снегурочки, возможность сфотографироваться со сказочными персонажами, и сладкие подарки.

Дата и время проведения мероприятия:

- 3 января в 13:00 и 17:00;

- 4 января в 13:00 и 17:00;

- 5 января в 13:00 и 17:00.

Вход по билетам.

Приобрести билеты можно по адресу: Галерея «Ясная Поляна», г. Тула, ул. Октябрьская, д. 12 (ост. «Ул. Луначарского»), а также на сайте Галереи.

Телефоны:

+7 (4872) 47-35-80, +7-905-622-82-35.