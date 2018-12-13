2018-12-13T09:34:36+03:00
Происшествия

В Ефремове "Приора" сбила ребенка

Юный пешеход пострадал
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

12 декабря 2018 года, в 07:50 на улице Дружбы города Ефремова Тульской области произошло ДТП.

33-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управление авто и сбил несовершеннолетнего пешехода - девятилетнего мальчика, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП в Тульской области юный пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала