В Ефремове "Приора" сбила ребенка

СЕГОДНЯ 09:34 2018-12-13T09:34:36+03:00

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12 декабря 2018 года, в 07:50 на улице Дружбы города Ефремова Тульской области произошло ДТП.

33-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управление авто и сбил несовершеннолетнего пешехода - девятилетнего мальчика, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП в Тульской области юный пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.