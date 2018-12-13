В Ефремове "Приора" сбила ребенка
Юный пешеход пострадал
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12 декабря 2018 года, в 07:50 на улице Дружбы города Ефремова Тульской области произошло ДТП.
33-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управление авто и сбил несовершеннолетнего пешехода - девятилетнего мальчика, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП в Тульской области юный пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.