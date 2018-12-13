В Тульской области 11 пожарных тушили горящий сарай
В результате происшествия пострадал человек
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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13 декабря в д. Петровочки на ул. Школьной загорелся сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:54.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 06:20.
В результате происшествия пострадал человек. Также сгорел сарай. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.