В Тульской области 11 пожарных тушили горящий сарай

13 Дек. 09:05 2018-12-13T09:06:16+03:00

В результате происшествия пострадал человек

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13 декабря в д. Петровочки на ул. Школьной загорелся сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:54.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 06:20.

В результате происшествия пострадал человек. Также сгорел сарай. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.