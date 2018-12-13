В Тульской области сгорел блок сараев
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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12 декабря в п. Брусянский Узловского района загорелся блок сараев. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:43.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 8 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Сараи сгорели. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.