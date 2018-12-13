В Туле на Новомосковском шоссе сгорело деревянное строение: есть пострадавший

13 Дек. 08:22 2018-12-13T08:23:08+03:00

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12 декабря в Туле на Новомосковском шоссе загорелось деревянное строение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:52.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 8 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Деревянное строение сгорело. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.