В Туле на Новомосковском шоссе сгорело деревянное строение: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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12 декабря в Туле на Новомосковском шоссе загорелось деревянное строение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:52.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 8 минут.
В результате происшествия пострадал человек. Деревянное строение сгорело. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.