77-летний житель Тульской области пойдет под суд за убийство
По версии следствия, он зарезал знакомого ножом
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77-летний житель Арсеньевского района Тульской области обвиняется в убийстве.
Как выяснилось, вечером 3 октября 2018 года, мужчина был в своем доме в деревне Боброво, где выпивал в компании знакомого.
В ходе пьянки между мужчинами возникла словесная ссора. Хозяин жилища не менее четырех раз ударил гостя ножом в область шеи и туловища. Пострадавший истек кровью и умер на месте происшествия.
Уголовное дело в отношении 77-летнего пенсионера направлено в Одоевский районный суд для рассмотрения.