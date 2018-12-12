77-летний житель Тульской области пойдет под суд за убийство

12 Дек. 16:44 2018-12-12T16:44:00+03:00

По версии следствия, он зарезал знакомого ножом

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77-летний житель Арсеньевского района Тульской области обвиняется в убийстве.

Как выяснилось, вечером 3 октября 2018 года, мужчина был в своем доме в деревне Боброво, где выпивал в компании знакомого.

В ходе пьянки между мужчинами возникла словесная ссора. Хозяин жилища не менее четырех раз ударил гостя ножом в область шеи и туловища. Пострадавший истек кровью и умер на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении 77-летнего пенсионера направлено в Одоевский районный суд для рассмотрения.