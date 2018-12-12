2018-12-12T16:30:43+03:00
Общество

В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог

Ремонт ведется литым асфальтом
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 12 декабря 2018 года, специалисты по ремонту дорог работают на Зареченском мосту, улицах Советской, Хворостухина, Макаренко и Кирова в Туле.

Работы выполняют шесть бригад подрядных организаций: ООО «Каскад», ООО «КС-строй» и ООО « ЮСК» с 29 сентября.

На этой неделе также планируется провести аварийно-восстановительный ремонт по улицам Кутузова, Кирова, Шоссейной, пр-ту Ленина, театральному переулку и др.

На минувшей неделе было отремонтировано более 600 кв. м. дорог на улицах: ул. М. Тореза, Хворостухина, ул. Фрунзе/Бр. Жабровых, пр-т Ленина, ул. Макаренко, Декабристов, Советская и др.

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