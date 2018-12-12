2018-12-12T16:14:22+03:00
Общество

Проект «Тула – Новогодняя столица России» вошел в ТОП-10 лучших зимних фестивалей

В рамках новогоднего праздника в Туле на протяжении месяца пройдут квесты, мастер-классы, концерты и фестивали, пешеходные экскурсии
Виктория ЯКУШИНА
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Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых лучших и популярных новогодних и рождественских фестивалей, праздников и ярмарок в России зимой 2018-2019 гг.

В рейтинге, представленном по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок, проект «Тула – Новогодняя столица России» оказался на пятой строчке.

Помимо оружейной столица России, самые лучшие фестивали и ярмарки России зимой 2018-2019 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вологде, Владимире и Костроме.

В рамках новогоднего праздника в Туле на протяжении месяца пройдут квесты, мастер-классы, концерты и фестивали, пешеходные экскурсии.

Всего в специальную праздничную программу войдет 2019 мероприятий.

Больше о праздновании Нового года 2019 в Туле - здесь.

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