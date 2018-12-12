Проект «Тула – Новогодняя столица России» вошел в ТОП-10 лучших зимних фестивалей
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых лучших и популярных новогодних и рождественских фестивалей, праздников и ярмарок в России зимой 2018-2019 гг.
В рейтинге, представленном по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок, проект «Тула – Новогодняя столица России» оказался на пятой строчке.
Помимо оружейной столица России, самые лучшие фестивали и ярмарки России зимой 2018-2019 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вологде, Владимире и Костроме.
В рамках новогоднего праздника в Туле на протяжении месяца пройдут квесты, мастер-классы, концерты и фестивали, пешеходные экскурсии.
Всего в специальную праздничную программу войдет 2019 мероприятий.
Больше о праздновании Нового года 2019 в Туле - здесь.