2018-12-12T15:37:36+03:00
Происшествия

Полицейские перекрыли очередной канал поставки наркотиков в Тулу

На протяжении нескольких месяцев он неоднократно приезжал в областную столицу и делал закладки в различных частях города
Виктория ЯКУШИНА
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Тульские полицейские получили информацию, что 31-летний представитель цыганского этноса на протяжении длительного времени осуществляет поставки сильнодействующих наркотиков на территорию Тулы. Наводка была проверена и оказалась правдивой.

Во время очередного визита в город подозреваемый был задержан оперативниками.

При досмотре у него нашли портативную USB-аудиоколонку, в которой лежали полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом белого цвета.

Экспертиза показала, что обнаруженный порошок является наркотиком метадон весом 383,5 грамма.

Как выяснили стражи порядка, мужчина доставлял наркотики в Тулу и продавал их здесь мелкооптовыми партиями.

На протяжении нескольких месяцев он неоднократно приезжал в областную столицу и останавливался на съемных квартирах. Там он фасовал наркотики и делал закладки в различных частях города. Кооридинаты тайников отправлял через соцсети.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

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