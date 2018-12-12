Полицейские перекрыли очередной канал поставки наркотиков в Тулу
Тульские полицейские получили информацию, что 31-летний представитель цыганского этноса на протяжении длительного времени осуществляет поставки сильнодействующих наркотиков на территорию Тулы. Наводка была проверена и оказалась правдивой.
Во время очередного визита в город подозреваемый был задержан оперативниками.
При досмотре у него нашли портативную USB-аудиоколонку, в которой лежали полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом белого цвета.
Экспертиза показала, что обнаруженный порошок является наркотиком метадон весом 383,5 грамма.
Как выяснили стражи порядка, мужчина доставлял наркотики в Тулу и продавал их здесь мелкооптовыми партиями.
На протяжении нескольких месяцев он неоднократно приезжал в областную столицу и останавливался на съемных квартирах. Там он фасовал наркотики и делал закладки в различных частях города. Кооридинаты тайников отправлял через соцсети.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.