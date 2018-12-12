2018-12-12T15:24:08+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина избил водителя автобуса

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31–летний житель Кимовска осужден по статьям «умышленное причинение легкого вреда здоровью», «хулиганство».

Он вошел в рейсовый автобус, следовавший из п. Епифань в г. Кимовск. Водитель автобуса сделал мужчине замечание, попросив последнего выбросить сигарету, оплатить проезд и прекратить неуважительное отношение к пассажирам автобуса.

Тогда он начал избивать водителя автобуса на протяжении пути следования. После прибытия на автостанцию мужчина вытащил его из кабины и продолжил бить.

Водителю автобуса удалось вырваться из рук дебошира и скрыться за зданием автостанции. В результате избиения водителю причинен легкий вред здоровью.

В ходе судебного разбирательства мужчина свою вину признал и в содеянном раскаялся полностью. Ему назначено 2 года 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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