2018-12-12T15:17:45+03:00
Общество

В Тульской области завершена региональная программа капитального ремонта 2018 года

Директор Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов подвел итоги реализации региональной программы
Виктория ЯКУШИНА
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За время реализации программы капитального ремонта в Тульской области (с 2014 по 2018 годы) отремонтировано 8379 конструктивных элементов в 3667 многоквартирных домах (МКД), что составляет 30% от всей программы капитального ремонта.

В 2018 году проводился капитальный ремонт 2106 конструктивных элементов в 1001 доме. Среди выполняемых работ: ремонт кровель, фасадов, систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и электроснабжения.

По итогам реализации программы Минстрой России отметил Тульскую область в числе наиболее эффективных субъектов Федерации. Регион имеет высокие позиции по собираемости взносов, этот показатель в губернии стабильно выше 97%.

Также отметим, что в этом году в программу капремонта вошли работы по замене лифтов. Всего в многоквартирных домах установлено 102 новых подъемника, и все они сейчас запущены. Однако в этом году при вводе оборудования в эксплуатацию после замены возникли сложности. Все недочеты будут учтены при продолжении программы.

На 2019 год запланировано выполнение 1887 видов работ в 859 МКД. Проектно-сметная документация подготовлена в полном объеме. Также планируется осуществить замену 200 лифтов. Уже объявлены аукционы по всем видам работ. Заключено свыше 60% контрактов, до конца 2018 года планируется полностью завершить подписание документов с подрядчиками.

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