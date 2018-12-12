Туляки могут задать вопрос кардиологу
13 декабря 2018 года, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с врачом-кардиологом, терапевтом «Клиника Эксперт Тула» Мариной Боровковой.
- Ишемическая болезнь сердца и методы диагностики и лечения
- Артериальная гипертензия и грамотный подход к ею лечению
- Повышенный холестерин! В молодом возрасте и у пожилых. Подходы к лечению
- Грудная жаба и как её задушить? Методы диагностики и лечения стенокардии
- Давление нормальное, а пульс высокий, что делать?
На эти и другие вопросы ответит Марина Сергеевна отметит с 16:00 до 17:00 по телефону: 50-12-77.
Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.