2018-12-12T15:00:49+03:00
Здоровье

Туляки могут задать вопрос кардиологу

В редакции "Комсомолки" пройдет прямая линия с врачом
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Марина БоровковаМарина Боровкова
Изменить размер текста:

13 декабря 2018 года, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с врачом-кардиологом, терапевтом «Клиника Эксперт Тула» Мариной Боровковой.

- Ишемическая болезнь сердца и методы диагностики и лечения

- Артериальная гипертензия и грамотный подход к ею лечению

- Повышенный холестерин! В молодом возрасте и у пожилых. Подходы к лечению

- Грудная жаба и как её задушить? Методы диагностики и лечения стенокардии

- Давление нормальное, а пульс высокий, что делать?

На эти и другие вопросы ответит Марина Сергеевна отметит с 16:00 до 17:00 по телефону: 50-12-77.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зареченском округе Тулы сносят незаконные строения
77-летний житель Тульской области пойдет под суд за убийство
В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
13 декабря в тульском Заречье будет понижено давление воды
Проект «Тула – Новогодняя столица России» вошел в ТОП-10 лучших зимних фестивалей
Общественный транспорт в новогоднюю ночь в Туле будет работать до 5 утра
Полицейские перекрыли очередной канал поставки наркотиков в Тулу
В Тульской области мужчина избил водителя автобуса
В Тульской области завершена региональная программа капитального ремонта 2018 года
Долги за потреблённую электроэнергию могут привести к аресту имущества
Метеопредупреждение: в Туле прогнозируются туман и морось
В Тульской области женщина обокрала магазин за отказ вернуть деньги
В Туле прошло торжественное награждение волонтеров
В Туле в уборке городских территорий днем задействовано 142 человека и 73 единицы техники
Депутаты утвердили бюджет Тулы на 2019 год
В Донецкую и Луганскую республики отправили две тонны тульских пряников
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого открывается Высшая школа бизнеса
Студент ТГПУ им. Л.Н. Толстого Илья Петухов победил в чемпионате мира по самбо среди студентов
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоится открытая лекция Ивана Засурского, заведующего кафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ
В Туле на ул. Ползунова пьяный мужчина чуть не зарезал соседку
Автобусные экскурсии по новогодней Туле: расписание
Система оповещения населения Тульской области признана эффективной
В Туле внедорожник сбил 81-летнюю пенсионерку
УМВД и Росгвардия проверили готовность работы патрулей в местах проведения новогодних мероприятий