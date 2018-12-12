Долги за потреблённую электроэнергию могут привести к аресту имущества

12 Дек. 14:58 2018-12-12T14:58:34+03:00

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За 10 месяцев 2018 г. население Тулы и Тульской области задолжало энергетикам более 455 млн рублей. Для повышения платежной дисциплины и снижения дебиторской задолженности в АО «ТНС энерго Тула» ведется работа с недобросовестными потребителями.

Сотрудники гарантирующего поставщика проводят совместные рейды с судебными приставами и с участковыми уполномоченными полиции. Имея на руках судебные решения, у должников описывается имущество и накладывается на него арест. Кроме того, судебные приставы ограничивают право выезда за границу злостным неплательщикам. Так, с января 2018 года 68 туляков не смогли выехать за пределы РФ. В отношении 4 тысяч должников-физических лиц было введено ограничение на поставку электроэнергии.

С начала года в суды общей юрисдикции направлено более 15,5 тысяч исковых заявлений о взыскании долгов в пользу АО «ТНС энерго Тула», 58 млн рублей оплачено по судебным решениям.

Гарантирующий поставщик призывает жителей Тулы и области своевременно оплачивать счета за потребляемую электроэнергию и не допускать накопления долгов.

Оплатить счета за поставленные энергоресурсы можно на сайте АО «ТНС энерго Тула», в кассах «Почты России» и терминалах оплаты «Сбербанка». Задать любые вопросы, связанные с оплатой электроэнергии, или передать показания приборов учета можно по телефону горячей линии контактного центра АО «ТНС энерго Тула»: 8 (4872) 52-34-10 (с 9.00 до 19.00).