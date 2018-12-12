2018-12-12T16:32:33+03:00
Общество

Метеопредупреждение: в Туле прогнозируются туман и морось

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями в Туле и Тульской области!
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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По данным синоптик, вечером 12 декабря с сохранением до 9 часов 13 декабря по территории Тульской области ожидаются осадки (мокрый снег, морось), местами туман (видимостью 500-700 м), в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, местами сильная.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями в Туле и Тульской области! В случае возникновения ЧП, звоните по телефону «01» или с мобильного – «112».

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