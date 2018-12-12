В Тульской области женщина обокрала магазин за отказ вернуть деньги
Суд вынес обвинительный приговор ранее судимой жительнице Кимовска. Она признана виновной в грабеже.
В хозяйственном магазине женщина потребовала возврата денег за приобретенный ранее товар. В связи с отказом она схватила с прилавка 5 800 рублей, а также шампунь и духи, находящиеся на торговых стеллажах.
При попытке вызвать сотрудников полиции, женщина вырвала из рук владелицы магазина телефон, ударила ее в область груди, с похищенным с места совершения преступления скрылась.
Приговором суда женщине назначено 2 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура области.