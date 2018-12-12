В Туле прошло торжественное награждение волонтеров

СЕГОДНЯ 14:44 2018-12-12T14:44:25+03:00

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12 декабря 2018 года, в Доме дворянского собрания прошло торжественное награждение волонтеров Тульской области.

В церемонии принял участие губернатор Алексей Дюмин.

Глава региона поздравил ребят с Днем Конституции Российской Федерации, и отметил, что помощь добровольцев в организации мероприятий и встрече гостей врамках проекта «Тула - Новогодняя столица России» очень ощутима и значима.

Самые активные волонтеры получили благодарности губернатора Тульской области. Также Алексей Дюмин вручил юным добровольцам паспорта гражданина РФ.