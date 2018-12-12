В Туле прошло торжественное награждение волонтеров
Самые активные волонтеры получили благодарности губернатора Тульской области
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12 декабря 2018 года, в Доме дворянского собрания прошло торжественное награждение волонтеров Тульской области.
В церемонии принял участие губернатор Алексей Дюмин.
Глава региона поздравил ребят с Днем Конституции Российской Федерации, и отметил, что помощь добровольцев в организации мероприятий и встрече гостей врамках проекта «Тула - Новогодняя столица России» очень ощутима и значима.
Самые активные волонтеры получили благодарности губернатора Тульской области. Также Алексей Дюмин вручил юным добровольцам паспорта гражданина РФ.