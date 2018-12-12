В Туле в уборке городских территорий днем задействовано 142 человека и 73 единицы техники

12 Дек. 14:28 2018-12-12T14:30:24+03:00

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Сегодня днем, 12 декабря 2018 года, в Туле снег вывозят с ул. Пролетарской, Ложевой, Оборонной, Октябрьской, Воздухофлотской, Октябрьской (на участке от ул. Карпова до Московского путепровода). Задействовано 142 человека и 73 единицы техники.

Ведутся работы по подметанию и обработке реагентом дорог, тротуаров, скверов, сбору и вывозу снега. Также производится уборка парковочных карманов и остановочных павильонов.

Спецтехника и специалисты коммунальных служб работают в круглосуточном режиме.