Депутаты утвердили бюджет Тулы на 2019 год

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-12T14:19:37+03:00

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В среду, 12 декабря 2018 года, состоялось внеочередное 60-е заседание Тульской городской Думы. Депутаты рассмотрели проект главного финансового документа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

– Проект бюджета сформирован на основе 25 муниципальных программ, которые аккумулируют порядка 90% всех расходов бюджета и охватывают все направления и сферы деятельности МО, - отметил Глава города Тулы Юрий Цкипури. – Как и предыдущие годы сохраняется социальная направленность бюджета – около 60% приходится на финансирование соцсферы.

Мэр Тулы подчеркнул, что в проекте учтены мнения и пожелания жителей, председателей ТОС, активных туляков.

Основные параметры бюджета:

Так, в 2019 году доходы предусмотрены в сумме 14 млрд 493,2 млн руб., расходы – 15 млрд 333,9 млн руб., дефицит – 840,7 млн руб. или 10%. В плановом периоде: на 2020 год доходы составят 14 млрд 599,5 млн руб., расходы – 15 млрд 453,5 млн руб., дефицит – 854,0 млн руб. или 9,8%.

На 2021 год доходы – 14 млрд 028,5 млн руб., расходы – 14 млрд 678,7 млн руб., дефицит – 650,2 млн руб. или 7,3%.

Из бюджета МО город Тула средства, в частности, планируется направить на финансирование: расходов в области жилищно – коммунального хозяйства (1934,4 млн руб. в 2019 году, 1916,6 млн руб. в 2020 году, 1961,6 млн руб. в 2021 году); расходов в области охраны окружающей среды 3,8 млн руб. ежегодно; расходов в области образования (8244,8 млн руб. в 2019 году, 7982,6 млн руб. в 2020 году, 7154,6 млн руб. в 2021 году); расходов в области культуры (442,1 млн руб. в 2019 году, 485,1 млн руб. в 2020 году, 442,3 млн руб. в 2021 году); расходов в области физической культуры и спорта (416,8 млн руб. в 2019 году, 446,3 млн руб. в 2020 году, 411,4 млн руб. в 2021 году).

На отрасли социальной сферы планируется направить в 2019 году 9340,4 млн руб., в 2020 году – 9106,8 млн руб., в 2021 году – 8183,7 млн руб.

Предусмотрены ассигнования:

– на строительство образовательных учреждений: в 2019 году – 389,9 млн руб., в том числе 350,3 млн руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области; в 2020 году – 311,1 млн руб., в том числе 280,0 млн руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области (учебного корпуса Центра образования № 4 – в 2019 году 50,9 млн руб.; школы на 600 мест в мкр. «Времена года-2» – в 2019 году 339 млн руб., в 2020 году – 311,1 млн руб.);

– на строительство детских садов: в 2019 году – 314,9 млн руб., в том числе: 238,7 млн руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области (по ул. Серебровская 124,7 млн руб., в п. Северный – 124,7 млн руб., на Красноармейском проспекте, в районе д. 16 – 65,5 млн руб.);

– на строительство и капитальный ремонт спортивных объектов (в 2019 году – 1 млн руб., в 2020 год – 4,3 млн руб.).

Кроме того, запланированы бюджетные ассигнования на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы.

На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 2019 году запланированы средства в сумме 96,5 млн руб., в том числе за счёт субсидий из бюджета Тульской области 56,4 млн руб.; в 2020 – 2021 годах за счет собственных средств бюджета в сумме 40,1 млн руб. ежегодно.

На обеспечение доступной среды предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4,6 млн руб. ежегодно.

В составе расходов на социальную политику запланированы бюджетные ассигнования на реализацию решения Тульской городской Думы «О единовременной выплате при рождении ребёнка» в объёме 19,1 млн руб. ежегодно. Предусмотрены средства на увеличение с 1 января 2019 года единовременной выплаты при рождении первого и второго ребёнка на 500 руб., размер которой составит 2500 руб.

На предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья за счет средств местного бюджета планируется направить 38,5 млн руб. ежегодно, что позволит улучшить жилищные условия 100 молодым семьям в год.

Порядка четвертой части средств городского бюджета (3 млрд 887,9 млн руб.) в 2019 году расходуется на выполнение полномочий в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, на организацию транспортного обслуживания населения, инвестиционные расходы. В 2020 году – 3864,4 млн руб. или 22,0%; в 2021 году – 3763,5 млн руб. или 25,6% от всех расходов.

Значительную долю указанных расходов (порядка 60 %) планируется направить на содержание городской территории (на уборку города, содержание средств наружного освещения, детских игровых площадок, комплексное благоустройство, ремонт и содержание дорожной сети и тротуаров, реализацию проекта «Народный бюджет», ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и пр).

На приобретение благоустроенных жилых помещений, в том числе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотрены расходы (2019 –2021 годы ежегодно по 232,1 млн руб.).

Отметим, что на проект решения получено положительное заключение прокуратуры города Тулы, экспертной комиссии и контрольной комиссии МО город Тула.

Проект прошел антикоррупционную экспертизу.

В результате мероприятия, депутаты Тульской городской Думы поддержали проект решения.