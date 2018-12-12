2018-12-12T14:09:32+03:00
Общество

В Донецкую и Луганскую республики отправили две тонны тульских пряников

Это уже не первая подобная акция, инициированная жителями региона
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 12 декабря 2018 года, из Тулы в Донецкую и Луганскую республики отправлены две тонны тульских пряников.

С этой инициативой выступили жители Тульской области, и ее поддержал губернатор Алексей Дюмин.

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Отметим, что это уже не первая подобная акция, инициированная жителями региона.

В 2017 году под Новый год туляки также отправили гостинцы в ДНР и ЛНР.

Недавно две тонны тульских пряников были отправлены детям Сирийской Арабской Республики.

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