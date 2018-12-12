2018-12-12T13:59:28+03:00
Общество

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоится открытая лекция Ивана Засурского, заведующего кафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ

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Иван Засурский – журналист, кандидат филологических наук, зав. кафедрой факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, советник ректора СПбГУ, основатель и главный редактор российского интернет-издания «Частный Корреспондент».

Открытая наука может и должна в корне изменить принципы научной коммуникации, стать платформой для инноваций, способной использовать все возможности цифровой среды, тех инструментов новых медиа, которые недоступны традиционной издательской индустрии.

В 2015 году стартовал проект Ивана Засурского «Научный Корреспондент», основная задача которого дать возможность студентам — авторам учебных и квалификационных работ — опубликовать свои произведения, чтобы сохранить за собой права на свои тексты, включив их в научный оборот. Площадке также отводится информационная и координационная функция, для установления контактов между будущими специалистами и работодателями.

Лекция состоится 13 декабря в 10.25 в лектории №2 учебного корпуса № 4.

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